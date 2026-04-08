Bozyazı'da Polis Haftası kutlanıyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Polis Haftası kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Tekmen Kıbrıslı mevkisinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Polis Haftası'nın sadece güvenlik hizmetlerinin önemini vurgulamakla kalmayıp, toplumsal dayanışma ve çevre bilincinin artırılması açısından da anlamlı etkinliklere vesile olduğunu belirtti. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ali Öztaş, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu da katıldı.

