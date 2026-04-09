Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Çimsa ÇBK Mersin, kupasını aldı

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyon olan Çimsa ÇBK Mersin, kupasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 23:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından şampiyonluğa ulaşan Çimsa ÇBK Mersin'de oyuncular ve teknik heyet sevinç yaşadı.

        Salonda düzenlenen ödül töreninde önce Athinaikos Qualco oyuncularına madalyaları verildi. Ardından Çimsa ÇBK Mersin'in teknik heyet ve oyuncuları alkışlarla tören alanına geldi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Mersin ekibinin oyuncularına madalyalarını taktı.

        Final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Çimsa ÇBK Mersin oyuncusu Kennedy Beren Burke'ye ödülü verildi.

        Daha sonra FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, şampiyonluk kupasını kaptan Asena Yalçın'a verdi. Kupayı havaya kaldıran Çimsa ÇBK Mersin'in teknik heyet ve oyuncuları büyük sevinç yaşadı.





        - Kupayı kazanan ilk Anadolu takımı

        Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı oldu.


        Organizasyonda daha önce Türk takımlarında Galatasaray'ın 2, Yakın Doğu Üniversitesi de 1 kez şampiyon olmuştu.


        Salonun tamamen dolduran Mersinli taraftarlar, takımlarına maç boyunca destek verdi.

        Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de maçı salonda takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

