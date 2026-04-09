FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Çimsa ÇBK Mersin, kupasını aldı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 85-80 kazandığı maçın rövanşında Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibine 77-75 yenilmesine rağmen sayı avantajıyla şampiyon olan Çimsa ÇBK Mersin, kupasını aldı.



Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından şampiyonluğa ulaşan Çimsa ÇBK Mersin'de oyuncular ve teknik heyet sevinç yaşadı.



Salonda düzenlenen ödül töreninde önce Athinaikos Qualco oyuncularına madalyaları verildi. Ardından Çimsa ÇBK Mersin'in teknik heyet ve oyuncuları alkışlarla tören alanına geldi.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Mersin ekibinin oyuncularına madalyalarını taktı.



Final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Çimsa ÇBK Mersin oyuncusu Kennedy Beren Burke'ye ödülü verildi.



Daha sonra FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, şampiyonluk kupasını kaptan Asena Yalçın'a verdi. Kupayı havaya kaldıran Çimsa ÇBK Mersin'in teknik heyet ve oyuncuları büyük sevinç yaşadı.











- Kupayı kazanan ilk Anadolu takımı



Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı oldu.





Organizasyonda daha önce Türk takımlarında Galatasaray'ın 2, Yakın Doğu Üniversitesi de 1 kez şampiyon olmuştu.





Salonun tamamen dolduran Mersinli taraftarlar, takımlarına maç boyunca destek verdi.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de maçı salonda takip etti.



