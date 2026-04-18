Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmalarına devam ediliyor
Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor.
Çağlayan Mahallesi'nde 4 Nisan'da Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Kerem Batu Kaplan'ın (18) bulunması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Jandarma komando, itfaiye, Polis Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi ile AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinden oluşan 219 kişiyle çalışma yapılıyor.
Bölgede dron destekli geniş çaplı aramaların yanı sıra dalgıçlar su altındaki çalışmalarını sürdürüyor.
Vali Atilla Toros da bölgeye gelerek, çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.