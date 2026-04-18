Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmalarına devam ediliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan gencin bulunması için çalışmalar sürüyor.



Çağlayan Mahallesi'nde 4 Nisan'da Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Kerem Batu Kaplan'ın (18) bulunması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.



Jandarma komando, itfaiye, Polis Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi ile AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinden oluşan 219 kişiyle çalışma yapılıyor.



Bölgede dron destekli geniş çaplı aramaların yanı sıra dalgıçlar su altındaki çalışmalarını sürdürüyor.



Vali Atilla Toros da bölgeye gelerek, çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

