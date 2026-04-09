Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Akkuyu NGS'yi ziyaretinde konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile Türkiye'nin enerji ihtiyacında önemli rol oynayacak bir tesisi adım adım inşa ettiklerini belirtti.



Bakan Bak, Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı kapsamında, Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'yi ziyaret etti.



Yetkililerden bilgi alan Bak, ardından Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümlerinde eğitim alan 40 gençle santral sahasını gezdi.



Akkuyu Eğitim Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Bak, daha sonra öğrencilerle inşaat sahasından 200 metre yükseklikte bulunan ve ziyaretçilerin sahayı geniş görmesini sağlayan seyir terasından alanı inceledi.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, terastaki toplantı alanında Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh ve diğer ilgililerle de görüştü.



Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde yürüttükleri proje sayesinde geçen yıl yaklaşık 200 öğrencinin Akkuyu NGS'yi ziyaret ettiğini söyledi.



Bu yılki planlamada 500'e yakın öğrencinin santrali gezmesini sağlayacaklarını belirten Bak, çeşitli üniversitelerde okuyan gençleri buraya davet etti.



Bakan Bak, kendisinin de makine mühendisi olduğunu hatırlatarak, "Okuduğumuz yıllarda İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesinde nükleer enerji kürsüsü vardı. Oraya gitmiştim, nükleer kürsüye sormuştum. 'Nükleer çalışmak istiyorum. Santral var mı?' diye. Tabii ülkemizde santral olmadığı için de fikrimi değiştirmiştim o zaman. Otomotiv ve endüstri mühendisliği üzerine çalışmaya karar vermiştim. Şimdi çok şükür gençlerimiz heyecanlı, burada gördük. Onlara santralin nasıl işlediğini anlattılar." diye konuştu.









- "Son krizler enerji arzının ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne kadar önemli adımlar attığını gördüklerini vurgulayan Bak, "Dünyada yaşanan son krizler enerji arzının ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. İşte malum İran ile İsrail ve ABD arasındaki bu savaş sürecinde Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, dünyada enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu ifade eden bir süreç oldu. Ülkemizin yaklaşık elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak olan bu kapasite ülkemiz için önemli." ifadelerini kullandı.



Bakan Bak, santral sahasını canlı olarak gören öğrencilerin heyecan yaşandığını, merak ettikleri sorulara yanıt bulması şansı yakaladıklarını dile getirdi.



Akkuyu NGS'de ilk reaktörün yakın zamanda devreye alınacağını belirten Bak, şunları dile getirdi:



"Bu ülkenin enerjiye ihtiyacı var. Büyüyen, gelişen, güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayisinden teknolojiye kadar pek çok alanda. Enerji konusunda da çok büyük yatırımlar yaptık. Hem hidroelektrik hem güneş enerjisi hem de rüzgar olmak üzere yatırımlar yapıldı. Bu da nükleer kısmı. Bu daha başlangıç. Bundan sonraki süreçte inanıyoruz ki dünyada da bir trend var nükleer enerjiye dönüşle alakalı. Almanya'da da bunu görüyoruz."









- "Ülkemize güveniyoruz, güçlü Türkiye'ye inanıyoruz"



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin çok iyi yetişmesini istediklerine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu süreçte onlarca, yüzlerce gencimiz Moskova'ya gitti. Orada eğitimler aldılar. Gelecekte de bu yapılacak olan santrallerin ülkemizde enerji konusunda sizler görev alacaksınız, sizler yer alacaksınız. Bu bir hatıra, tarihi bir gün sizler açısından. Türkiye'nin nükleer enerji macerasını yaşamış oluyorsunuz. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız olarak bu süreci yürüteceğiz. Gençlerimize nükleer enerji maceramızı aktarmış olacağız. Ülkemize güveniyoruz, güçlü Türkiye'ye inanıyoruz. Geleceğin Türkiye Yüzyılı, Gençliğin Yüzyılı diyoruz."



Projenin önemine değinen Bak, şunları kaydetti:



"Burada gerçekten Türkiye'nin enerji ihtiyacında önemli rol oynayacak bir tesisi adım adım inşa ediyoruz. Türkiye'nin, halkımızın hizmetine sunacağız. Ülkemizin güçlü yarınlarına güveniyoruz. Savunma sanayisinde daha önce yüzde 20'lerde olan yerlilik oranı, şimdi yüzde 80'lerin üzerinde. Güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayisinde güçlü bir Türkiye var. Yine enerji alanında da her zaman söylüyorum; Türkiye bir enerji köprüsü. Pek çok boru hattının, enerji hattının aktığı bir köprü. Bunu da çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Türkiye bu bölgede güçlü olmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza liderliği için teşekkür ediyoruz."



Konuşmasının ardından Bak, Genç Enerji-Akkuyu Nükleer Programı'na dahil edilen öğrencilere katılım belgesi verdi.



Osman Aşkın Bak'a, ziyaretinde Vali Atilla Toros, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Hasan Ufuk Çakır, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir de eşlik etti.

