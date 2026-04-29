        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de 111 bin 700 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Mersin'de 111 bin 700 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde 111 bin 700 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 20:01 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve depolayan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

        Akdeniz ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada metal sactan yapılmış 4 koli içerisine gizlenmiş 111 bin 700 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Operasyonda C.D. ve A.Y.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"

        Benzer Haberler

        Metal kolilerden binlerce sentetik hap çıktı: 2 kişi tutuklandı Polisin iş...
        Metal kolilerden binlerce sentetik hap çıktı: 2 kişi tutuklandı Polisin iş...
        Silifke ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
        Silifke ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı
        Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri marketleri denetledi
        Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri marketleri denetledi
        Akdeniz'de zabıta denetimleri sürüyor
        Akdeniz'de zabıta denetimleri sürüyor
        Yargıtay, Asena Temir'in ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığa verilen c...
        Yargıtay, Asena Temir'in ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığa verilen c...
        Mersin'de 260 öğrenci hafızlık icazeti aldı
        Mersin'de 260 öğrenci hafızlık icazeti aldı