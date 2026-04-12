        Mersin'de aynı aileden 5 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift ve 3 çocuğu, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Eminlik Mahallesi'ndeki ikamette V.E. ve eşi Ü.E. ile 3 çocuğu rahatsızlandı.

        İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çift ve çocukları, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

