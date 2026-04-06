Mersin'de düğün konvoyunda otomobiliyle drift yapan sürücü yakalandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde düğün konvoyunda otomobiliyle drift yapan sürücü gözaltına alındı. Karaisalı Caddesi'ndeki düğün konvoyunda bir sürücünün otomobiliyle drift yaptığı anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan videoya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakasını belirledikleri aracın sürücüsü N.B.S'yi gözaltına aldı. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan işlem başlatıldı.

