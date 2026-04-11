Mersin'de firari hükümlü saklandığı çadırda dron destekli operasyonla yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı çadırda dron destekli operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çeşitli suçlardan 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin (54) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Kırsal alandaki bir çadırda saklandığı belirlenen hükümlünün bulunduğu adrese dron destekli operasyon düzenlendi. Ekiplerce çadırda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Bu arada, operasyon jandarma dronuyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.