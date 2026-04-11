Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de firari hükümlü saklandığı çadırda dron destekli operasyonla yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı çadırda dron destekli operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de firari hükümlü saklandığı çadırda dron destekli operasyonla yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı çadırda dron destekli operasyonla yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çeşitli suçlardan 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'nin (54) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Kırsal alandaki bir çadırda saklandığı belirlenen hükümlünün bulunduğu adrese dron destekli operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce çadırda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Bu arada, operasyon jandarma dronuyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        2 belediyede 11 tutuklama
        2 belediyede 11 tutuklama
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Deport edildi
        Deport edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

