Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüphelinin olduğu araç durduruldu. Araçta 1350 sentetik hap ele geçiren ekipler zanlıları gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

