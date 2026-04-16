Mersin'de 36 bin 300 kaçak makaron ele geçirildi
Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde, yarısı boş 36 bin 300 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki ilçede belirlenen adreslere operasyon yaptı.
Operasyon kapsamında ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 18 bini boş toplamda 36 bin 300 makaron, 59 kilogram kıyılmış tütün, 6 bin 150 şeffaf sigara poşeti ile 4 bin sigara sarma kağıdına ele geçirdi.
Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.