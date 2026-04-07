Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genç 4 gündür aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki gencin bulunması için başlatılan çalışmalar 4'üncü günde sürüyor.



Çağlayan Mahallesi'nde 4 Nisan'da Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılan Kerem Batu Kaplan'ın bulunması için polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ile AFAD ekiplerinin çalışması devam ediyor.



Şelalenin aktığı Berdan Nehri'ni botlarla inceleyen ekiplere, su altında araştırma yapan dalgıçlar destek veriyor.



Dron destekli çalışmada, kara ekipleri de nehir kıyısında araştırma yapıyor.



Henüz sonuç alınmayan çalışmaları gencin ailesi ve yakınları da takip ediyor.



Öte yandan, Kaplan'ın olay günü suya girdiği Tarsus Şelalesi ve kapıldığı akıntıdan kurtulmak için tutunmaya çalıştığı ağacın olduğu bölge dronla görüntülendi.

