Mersin'de "Sessiz Rezonans Sergisi" açıldı

Mersin'de resim, heykel ve seramik sanatçısı Tuğba Küçükbahar'ın "Sessiz Rezonans Sergisi" açıldı.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Sanat Galerisi'nde Küçükbahar'ın resim, heykel ve seramik alanlarında yaptığı 100 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Ressam Ahmet Yeşil'in de katıldığı sergide sanatseverler Küçükbahar'ın eserlerini inceledi.



Tuğba Küçükbahar, AA muhabirine, 9. kişisel sergisini açmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Sergide yaptığı eserlerin kendisine birçok şey kattığını anlatan Küçükbahar, şöyle konuştu:



"Bu sergi benim 2010'dan bugüne kadar bir kadın olarak yaşadığım, içinde hissettiğim tüm çatışmaların, heyecanların, kavgaların bir ürüne dönüşme sürecini anlatan hikayeyi barındırıyor. Her bölüm başka dönem ve başka bir hikaye. Bu hikayeleri bütün olarak topladığınızda bugün burada karşınızda duran 'ben' oluşuyor. Bu yüzden benim için gerçekten çok keyifli ve özel bir sergi."



Eserlerinin ana temasının kadın olduğunu vurgulayan Küçükbahar, sanatseverleri sergisine davet etti.



Sergi, 19 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.







