Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Mersin'de terminaldeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Toroslar ilçesinde, otobüs terminalinde bir otobüsün arka bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 21:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) peronundan çıkış yapan otobüsün arka bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yolcular, durumu fark eden şoför ve firma yetkililerince tahliye edildi.

        İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

        Yangın sonucu otobüste hasar oluştu.

        Yangına müdahale anı, itfaiye erinin yaka kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
