Mersin'de terminaldeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Toroslar ilçesinde, otobüs terminalinde bir otobüsün arka bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Toroslar ilçesinde, otobüs terminalinde bir otobüsün arka bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) peronundan çıkış yapan otobüsün arka bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yolcular, durumu fark eden şoför ve firma yetkililerince tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangın sonucu otobüste hasar oluştu.
Yangına müdahale anı, itfaiye erinin yaka kamerasınca kaydedildi.
