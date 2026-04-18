Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 18.04.2026 - 17:41
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı
Mersinspor: Olaseni 10, Cowan 11, Hakan Sayılı 6, Cruz 14, White 13, Kartal Özmızrak 1, March 3, Leon Apaydın 3, Koray Çekici, Chassang 13, Enoch 10
Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 17, Smith 14, King 21, Konontsuk 2, Nnoko 8, Childress 5, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 7, Yesukan Onar 4, Georges-Hunt 8
1. Periyot: 29-18
Devre: 47-38
3. Periyot: 66-59
MERSİN
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri