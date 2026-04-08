"7. TYBA Yacht Charter Show" 7 Mayıs'ta Marmaris'te başlayacak

Muğla'nın Marmaris ilçesi 7-11 Mayıs tarihlerinde "7. TYBA Yacht Charter Show"a ev sahipliği yapacak.



Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile ED Fuarcılık işbirliğinde Marmaris Muttaş Marina'da gerçekleştirilecek organizasyon, uluslararası charter brokerlerini, yat sahiplerini ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek.



Tarihi Marmaris Kalesi'nde 7-11 Mayıs'ta yapılacak etkinlikte, Türk yatçılığını temsil eden seçkin ticari charter yatları sergilenecek. Fuar kapsamında brokerler yatları inceleme ve mürettebatla tanışma imkanı bulunup, bölgenin tanıtımına katkı sağlanacak.



TYBA Başkanı Serhan Cengiz, yaptığı açıklamada, etkinliğin, Marmaris'teki 47 yıllık köklü yat charter şovu mirasını temsil ettiğini, bu geleneğin dünyada devam eden en eski ikinci organizasyon kabul edildiğini kaydetti.



Bölgedeki ilk charter şov fikrinin 1979 yılında Jim ve Jill Anderson tarafından başlatıldığını belirten Cengiz, bu mirasa saygı duruşu niteliğinde aileyi temsilen Kateryna Anderson'ın onur konuğu olarak davet edildiğini ifade etti.



Cengiz, fuarın katılımcı kayıtlarının başladığını bildirdi.

