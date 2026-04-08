        "7. TYBA Yacht Charter Show" 7 Mayıs'ta Marmaris'te başlayacak

        Muğla'nın Marmaris ilçesi 7-11 Mayıs tarihlerinde "7. TYBA Yacht Charter Show"a ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 12:23 Güncelleme:
        Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile ED Fuarcılık işbirliğinde Marmaris Muttaş Marina'da gerçekleştirilecek organizasyon, uluslararası charter brokerlerini, yat sahiplerini ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

        Tarihi Marmaris Kalesi'nde 7-11 Mayıs'ta yapılacak etkinlikte, Türk yatçılığını temsil eden seçkin ticari charter yatları sergilenecek. Fuar kapsamında brokerler yatları inceleme ve mürettebatla tanışma imkanı bulunup, bölgenin tanıtımına katkı sağlanacak.

        TYBA Başkanı Serhan Cengiz, yaptığı açıklamada, etkinliğin, Marmaris'teki 47 yıllık köklü yat charter şovu mirasını temsil ettiğini, bu geleneğin dünyada devam eden en eski ikinci organizasyon kabul edildiğini kaydetti.

        Bölgedeki ilk charter şov fikrinin 1979 yılında Jim ve Jill Anderson tarafından başlatıldığını belirten Cengiz, bu mirasa saygı duruşu niteliğinde aileyi temsilen Kateryna Anderson'ın onur konuğu olarak davet edildiğini ifade etti.

        Cengiz, fuarın katılımcı kayıtlarının başladığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        The Economist: ABD, İran'ın füze kapasitesini "hafife aldı"
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        İsrail'de muhalefetten Netanyahu'ya tepki
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Yargıtay'dan emsal karar
        Yargıtay'dan emsal karar
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        İfade verecek
        İfade verecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"

        Benzer Haberler

        Terminatör böcekler iş başında
        Terminatör böcekler iş başında
        Bodrum FK puanla döndü
        Bodrum FK puanla döndü
        Köyceğiz MYO öğrencilerine havalimanında uygulamalı eğitim
        Köyceğiz MYO öğrencilerine havalimanında uygulamalı eğitim
        Muğla Büyükşehir'in Fizyoterapi hizmeti hastaların ayağına gidiyor
        Muğla Büyükşehir'in Fizyoterapi hizmeti hastaların ayağına gidiyor
        6. uluslararası karikatür yarışması başlıyor
        6. uluslararası karikatür yarışması başlıyor
        MEAH'ta kapalı sistemle yüksek riskli 4 hastanın kalp kapağı değiştirildi
        MEAH'ta kapalı sistemle yüksek riskli 4 hastanın kalp kapağı değiştirildi