Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te "2. Karya Vizyon Turizm Buluşması" resepsiyonla başladı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, turizm sektörü temsilcileri, yatırımcılar ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen "Uluslararası 2. Karya Vizyon Turizm Buluşması" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 22:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) tarafından, Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde "İz Bırakmadan Değer Yaratmak-Onarıcı (Rejeneratif) Turizm Vizyonu" temasıyla gerçekleştirilen organizasyonun açılış resepsiyonunda, sürdürülebilir turizm stratejileri ele alındı.


        Resepsiyonda konuşan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, turizmin tüm alanlarda iş birliği gerektiren stratejik bir konu olduğunu söyledi.

        Marmaris'in güvenliğini ve sektörün gelişimini önemsediklerini belirten Kaya, "Misafirlerimiz buraya mutlu olmaya geliyor. Biz de tüm kurumlarımızla bu mutluluğun tesisi için çalışıyoruz. 2026 yılında özlediğimiz ve beklediğimiz bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz." dedi.

        - "Turizm artık bir medeniyet dili"

        GETOB Başkanı Cengiz Aygün ise turizmin sadece ekonomik bir hareket değil, bir bölgenin dünyadaki itibar alanı ve medeniyet dili olduğunu ifade etti.

        Muğla'nın Akdeniz havzasındaki en güçlü turizm hafızalarından birine sahip olduğunu kaydeden Aygün, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Artık mesele daha çok turist ağırlamak değil; daha yüksek değer üreten ve yaşadığı coğrafyayı yormayan bir gelecek inşa etmektir. Yeni dönemin anahtar kavramı, iz bırakmadan değer yaratmaktır. Doğayı yormadan, kenti boğmadan ve kültürü aşındırmadan büyüyebilmek asıl başarıdır. Karya, bize güçlü destinasyonların sadece doğal güzellikle değil, taşıdıkları tarihsel anlamla büyüdüğünü hatırlatıyor."

        - Deniz çayırları ve sıfır atık vurgusu

        Açılış programı kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirak, "İnsanoğluna Sunulan Gizli Müttefik: Deniz Çayırları ve Sıfır Atık Yaklaşımıyla Geleceği Korumak" başlıklı bir sunum yaptı.

        Halk oyunları gösterisinin de sunulduğu organizasyon, yarın gerçekleştirilecek oturum ve panellerle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

