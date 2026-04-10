AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den yatırım açıklaması

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, kentte ulaşım, konut, sağlık ve spor yatırımlarının devam ettiğini söyledi.





Partisinin il başkanlığında düzenlediği toplantıda konuşan Mete, Menteşe ilçesinde toplamda 5 bin 400 yeni konut ile daha önce hak sahipleri belirlenen 1100 konutun büyük bölümünün aynı anda inşa edileceğini açıkladı.



Projelerin önemli bir kısmının mevcut TOKİ alanlarının üst kısmında, hastane arkasındaki bölgede hayata geçirileceğini belirten Mete, kadastro çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.



Doğalgaz yatırımları hakkında da bilgi veren Mete, Akkaya'da çalışmaların başladığını, Kafaca, Yeşilyurt ve Salihpaşalar mahallelerinde de kısa sürede altyapı çalışmalarının başlayacağını dile getirdi.



Mete, 2028 yılına kadar Menteşe'de tüm mahallelere doğalgaz ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.



Sağlık yatırımlarına ilişkin konuşan Mete, şehir hastanesi projesi için planlama çalışmalarının sürdüğünü, projenin tamamlanmasıyla birlikte Menteşe'de sağlık kapasitesinin ciddi şekilde artacağını ifade etti.



Mete, mevcut hastanelerle birlikte toplam yatak kapasitesinin yaklaşık bin 700'e ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.



Atatürk Stadyumu'nun yenilendiğini, yeni halı sahalar ve öğrenci yurdu projelerinin hayata geçirildiğine dikkati çeken Mete, Kötekli Gençlik Merkezi'nin yapımına başlandığını ve yeni kapalı spor salonu için çalışmaların da sürdüğünü ifade etti.



Menteşe ilçesindeki "Bardakçı Yolu" projesinin zorlu zemin koşulları nedeniyle aksadığını belirten Mete, yolun daha önce defalarca ihaleye çıktığını ancak yeterli ilgi görmediğini, son ihaleyi kazanan firmanın da kısa sürede projeden çekildiğini açıkladı.



Mete, zeminin çok sert kayaçtan oluştuğuna vurgu yaparak, "Normal iş makineleriyle yapılması mümkün değil, patlatma gerekiyor. Bu da hem maliyeti artırıyor hem de özel izinler gerektiriyor. Normalde burası ne karayolları ağında ne de orman yolu kapsamında. Yani bu yolun yapılması büyükşehrin sorumluluğunda. Biz büyükşehrin yapması gereken bir yolu üstlendik ve yapmaya çalışıyoruz." dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında çözüm arayışının sürdüğünü belirten Mete, finansman aktarımıyla projenin tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

