Bodrum'a "AIDAblu" kruvaziyeriyle 2 bin 377 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine AIDAblu isimli kruvaziyer 2 bin 377 yolcu getirdi.



Rodos'tan Bodrum'a ulaşan İtalyan bayraklı, 253 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.



Gemide çoğu Alman 2 bin 377 yolcu ile 641 personelin bulunduğu belirtildi.



Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.



Geminin bir sonraki durağı Kandiye Limanı olacak.

