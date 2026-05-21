Bodrum'da turizmde yaz sezonu öncesi çalışmalar değerlendirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm sektörüne yönelik yaz sezonu öncesinde planlanan çalışmalar ile eğlence sektörü işletmelerinin taleplerini değerlendirmek amacıyla toplantı düzenlendi.



Gümbet Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Gümbet Kafe'de gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurumlarının yöneticileri ile bölgedeki eğlence mekanları ve işletmelerin temsilcileri katıldı.



Toplantıda, işletmelerin müzik yayın saatleri, ses limitleri ve gürültü denetimine ilişkin mevzuat kapsamındaki düzenlemeler görüşüldü.



Turizm sezonu süresince bölgedeki huzur ortamının korunması ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi için atılacak adımların ele alındığı toplantıda, esnafın sorun ve talepleri dinlendi.



Toplantıya Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Aykut Demir, Gümbet Mahalle Muhtarı Ali Haydar Mansuroğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İlçe Müdürlüğü yetkilileri katıldı.







