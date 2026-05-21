Datça'da Karya Yolu ve kıyı şeridinde çevre temizliği yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, çevre bilincini artırmak amacıyla tarihi Karya Yolu ile kıyı şeridinde temizlik etkinliği düzenlendi.



Eski Datça'daki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünden başlayan etkinliğe Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Garnizon Komutanı Ersan Şimşek, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emre Birgül, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve gönüllüler katıldı.



Katılımcılar ve öğrenciler, etkinlik kapsamında Eski Datça mahallesi ile tarihi Karya Yolu güzergahı ve sahil şeridinde çevre temizliği yaptı.



Etkinliğin tamamlanmasının ardından, çevre temizliğine katkı sunan ve duyarlılık gösteren tüm katılımcılara teşekkür edildi.

