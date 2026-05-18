Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Datça'da 1. Doğa Şenliği düzenlendi

        Datça'da 1. Doğa Şenliği düzenlendi

        Muğla'nın Datça ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 1. Doğa Şenliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 16:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da 1. Doğa Şenliği düzenlendi

        Muğla'nın Datça ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 1. Doğa Şenliği yapıldı.

        Datça Belediyesi işbirliği ve Datça Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü organizasyonuyla düzenlenen ve üç gün süren şenlikte, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 150 doğa ve spor tutkunu, bölgenin doğal güzelliklerini yansıtan yürüyüş parkurlarını tamamladı.

        Katılımcılar, Hızırşah Piknik Alanında konaklarken, şenlik boyunca canlı müzik dinletileri, DJ performansları ve geleneksel keşkek ikramıyla ağırlandı.

        Yazıköy-Knidos parkurunda gerçekleştirilen yürüyüşte, arkeolog Okan Özalp, katılımcılara Knidos Antik Kenti'nin tarihi hakkında bilgi verdi.

        Datça'nın doğası, tarihi ve kültürel değerlerini bir araya getiren etkinlik, renkli görüntülerle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        Kocaeli'de toprak kayması! Korkutan görüntü!
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        İsrail ordusundan tarihinin "en yüksek bütçe" talebi
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Trump'tan İran'a: Anlaşmayı imzalamak için can atıyorlar
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Yeğeni konuştu: Durumu iyiye gidiyor
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde sıcak gelişme! 26 yıl sonra ilk mezar açıldı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        G.Saray'da 10+4 sıkıntısı!
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Altında yükseliş beklemeye devam ediyor
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        Tokat'ta 70 ev tahliye edildi!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Kırmızı halıda Bella Hadid şov!
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        Eurovision şampiyonu Türk gelini çıktı
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        'Dünyanın en güzel kadını' atışması
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        Türk bilim insanının araştırması yeni tedavi yöntemlerine ışık tutuyor
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"

        Benzer Haberler

        Knidos Antik Kenti'nde "Müzeler Haftası" etkinliği düzenlendi
        Knidos Antik Kenti'nde "Müzeler Haftası" etkinliği düzenlendi
        Marmaris Belediye Tiyatrosu ilk gösterimine çıktı
        Marmaris Belediye Tiyatrosu ilk gösterimine çıktı
        Ummahan Korkut davasında gerekçeli karar açıklandı
        Ummahan Korkut davasında gerekçeli karar açıklandı
        Fethiye'de "Vatan Size Minnettar" protokolü imzalandı
        Fethiye'de "Vatan Size Minnettar" protokolü imzalandı
        Muğla'da özel gereksinimli gençler için "Gençler Kampüste" etkinliği düzenl...
        Muğla'da özel gereksinimli gençler için "Gençler Kampüste" etkinliği düzenl...
        Fethiye'de "Vatan Size Minnettar" protokolü imzalandı
        Fethiye'de "Vatan Size Minnettar" protokolü imzalandı