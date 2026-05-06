Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye'de "2. Superyacht Show Türkiye" başladı

        Fethiye'de "2. Superyacht Show Türkiye" başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Superyacht Show Türkiye" etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2026 - 14:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de "2. Superyacht Show Türkiye" başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Superyacht Show Türkiye" etkinliği başladı.

        Superyacht Show Türkiye öncülüğünde, Alpet, West İstanbul Marina, MGM Marine, Memetti Super Yacht Agency işbirliğinde Göcek Marina'da gerçekleştirilen etkinlikte, yat sektörü temsilcileri bir araya geldi.

        Açılış töreninde konuşan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Fethiye'nin dünyanın en güzel şehirlerinden, Göcek'in de Fethiye'nin en güzel yerlerinden olduğunu söyledi.

        Göcek'in dünyanın önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğini belirten Akkaya, "Bu memleketin sahip olduğu değerleri korumak, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu bir anlayışla yaşatmak ve gelecek nesillere miras bırakmak zorundayız." dedi.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Göcek'in bir dünya markası olduğunu, bölgede çok güzel tesisler bulunduğunu dile getirdi.

        Tatar, Göcek'e ilk kez 40 yıl önce geldiğini, o zamanlardan Göcek'in mavisi, yeşili ve kültürüyle dünya merkezi olacağını öngördüklerini anlattı.

        Superyacht Show Türkiye kurucusu Mehmet Kabak da etkinliğin ikincisini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Göcek'in doğal güzellikleri ve yatçılık kültürüyle sektör için önemli bir merkez olma yolunda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kabak, "Etkinliğin bölge ve sektöre önemli işbirlikleri, fırsatlar ve değerli katkılar sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çeşitli paneller ve Göcek koylarına gezilerin düzenleneceği etkinlik, 9 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Petrolde sert düşüş
        Petrolde sert düşüş
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Boşanma başvurusu yapan enişteye 7 kurşun!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu

        Benzer Haberler

        Bodrum'a kruvaziyer ile 274 yolcu geldi
        Bodrum'a kruvaziyer ile 274 yolcu geldi
        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeriyle 274 turist geldi
        Bodrum'a "Star Legend" kruvaziyeriyle 274 turist geldi
        Piramit Mezar yeni yüzüyle Marmaris'te ziyarete açıldı
        Piramit Mezar yeni yüzüyle Marmaris'te ziyarete açıldı
        Muğla EAH Adli Tıp Kliniğine birincilik ödülü
        Muğla EAH Adli Tıp Kliniğine birincilik ödülü
        Milas'ta ömrünü tamamlayan su isale hatları değiştiriliyor
        Milas'ta ömrünü tamamlayan su isale hatları değiştiriliyor
        Muğla'da 2025 yılında trafik kazalarında 154 kişi hayatını kaybetti
        Muğla'da 2025 yılında trafik kazalarında 154 kişi hayatını kaybetti