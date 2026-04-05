Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 5. ayağı tamamlandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 5. ayak mücadelesi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 17:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği kış trofesinin 5. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Estonya, Fransa, Moldova, Slovakya, Rusya ve Ukrayna'dan 47 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.

        Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ikinci günün yarışı başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

        Başhakem Ezgi Kalaycı'nın, rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D, ORC-E, ORC-F ve ORC-G sınıflarında koy içinden start alan yatlar, rotayı tamamlayıp finişe ulaşmaya çalıştı.

        Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) Başkanı Bülent Çelik, trofelerinin beşinci ayağında günü birer yarışla tamamladıklarını nisan sonunda trofeyi tamamlayacaklarını söyledi.

        Altı etaptan oluşan trofenin son ayağı, 25-26 Nisan'da yapılacak.

        Trofenin 5. ayağında gerçekleştirilen yarışlar sonucunda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şöyle:

        - ORC-A

        1- Eker Süzme (Ahmet Eker)

        2- Brozex (Sergei Musikhin)

        3- Eker 40 (Umut Efe Alpkoçak)




        - ORC-B

        1- Axioma (Gleb Semerenko)

        2- Dxarma (Gavrilov Dmitry)

        3- Lobster X (Ersen Dinç)




        - ORC-C

        1- Buran (Alexey Moskvin)

        2- Lobster ST (Doğukan Kandemir)

        3- Strekoza (Mikhail Mischenko)




        - ORC-D

        1- Agile (Tunca Çalışkan)

        2- Toxic (Akif Sezer)

        3- Avolare (Alxey Tikhonov)




        - ORC-E

        1- Blue X - Lexus Saling Team (Berkcan Arat)

        2- Tok Sailing-Azd Logistics (Ahmet Rasim Kahraman)

        3- Zamazingo (Celal Yılmaz İşçimenler)




        - ORC-F

        1- Capella II (İhsan Kalaycı)

        2- Red Lions-Alutek Metal Joyful Yatchting (Hüseyin Akbulut)

        3- Ekinoks (Gökhan Tuna)




        - ORC-G

        1- Almadia (Bülent Çelik)

        2- İnhaca (Hasan Çıplak)



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Benzer Haberler

        Marmaris Yat Marin MFK, Bucak Belediye Oğuzhanspor'u 3-1 mağlup etti
        Sezonun ikinci kuruvaziyer gemisi Bodrum'a geldi
        Muğlaspor şampiyonluk yarışında havlu attı
        Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1917 turist geldi
        Sefer Yılmaz: "İnşallah ligin sonu Süper Lig olacak"
        Marmaris'te ralli heyecanı sona erdi
