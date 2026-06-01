Marmaris'e "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1790 turist geldi

Malta bayraklı "Marella Discovery" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine 1790 turist getirdi. Patmos Adası'ndan gelen 265 metrelik dev yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı. Gemide, çoğu İngiliz 1790 yolcu ve 719 personelin bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. "Marella Discovery"nin bir sonraki durağının Antalya'nın Alanya ilçesi olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.