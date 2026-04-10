        Marmaris'te ilkokul öğrencilerinden polislere "ihbarlı" sürpriz

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilkokul öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla okula davet ettikleri polis ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.

        Giriş: 10.04.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Uğur Okulları Marmaris Kampüsü öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte, okul yönetimi tarafından yapılan ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, bahçede bekleyen öğrencilerin alkış ve konfetileriyle karşılandı.

        Balkonlardan balonların saçıldığı alanda kendileri için hazırlanan pastayı kesen emniyet mensupları, öğrencilere teşekkür etti.

        - Okullarda güvenlik bilinci anlatıldı

        Polis Haftası etkinlikleri kapsamında ayrıca, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ilçedeki çeşitli okullara ziyaret gerçekleştirildi.

        Ziyaretlerde öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı’nın görev ve sorumlulukları ile toplumun huzuru için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda, polislik mesleğinin tanıtımının yanı sıra temel güvenlik bilinci, trafik kuralları ve acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda farkındalık oluşturuldu.

        Öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayan emniyet personeli, çocuklara bilgilendirmelerde bulundu.

        İlçe genelinde süren etkinliklerin, genç nesillerde güvenlik bilincini artırmayı ve emniyet güçleri ile toplum arasındaki bağı güçlendirmenin amaçlandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        IBAN'ın sahibine "suça iştirak" cezası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri

        Benzer Haberler

        Vali Akbıyık'tan Polis teşkilatının kuruluşunun181'inci yıl mesajı
        Vali Akbıyık'tan Polis teşkilatının kuruluşunun181'inci yıl mesajı
        Fethiye'de Türk Polis Teşkilatının 181. Kuruluş Yıldönümü törenle kutlandı
        Fethiye'de Türk Polis Teşkilatının 181. Kuruluş Yıldönümü törenle kutlandı
        Bodrum FK play-off aşkına
        Bodrum FK play-off aşkına
        Köyceğiz'de öğrenciler 'Mavi Mürekkep' adlı dergi çıkardı
        Köyceğiz'de öğrenciler 'Mavi Mürekkep' adlı dergi çıkardı
        Fethiye'de yamaçtan düşen kaya parçaları yolu kapattı
        Fethiye'de yamaçtan düşen kaya parçaları yolu kapattı
        Datça'da öğrencilere ipek böcekçiliği çağrısı
        Datça'da öğrencilere ipek böcekçiliği çağrısı