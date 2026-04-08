        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Serebrian'dan Marmaris Ticaret Odasına ziyaret

        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, ekonomik ve kültürel işbirliği çalışmaları kapsamında Marmaris Ticaret Odasını (MTO) ziyaret etti.

        Giriş: 08.04.2026 - 21:28 Güncelleme:
        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Serebrian'dan Marmaris Ticaret Odasına ziyaret

        Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, ekonomik ve kültürel işbirliği çalışmaları kapsamında Marmaris Ticaret Odasını (MTO) ziyaret etti.

        Moldova Marmaris Fahri Konsolosu Gül Yazıcı ve beraberindeki heyetin de yer aldığı ziyarette, Türkiye ile Moldova arasındaki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.


        MTO Meclis Başkanı Zekiye İpci ve Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan'ın ev sahipliği yaptığı görüşmede, Marmaris'in sektörel ve ticari yapısı hakkında heyete bilgi verildi.

        İki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine işaret edilen ziyarette, karşılıklı iyi niyet temennileri dile getirildi.

        Ziyarette, Moldova'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilisi Snejana Serebrian, Ekonomik İşler Danışmanı Anghelina Ceban, Ulusal Turizm Ofisi Direktörü Ana Şandra ile Pazarlama, İnovasyon ve İletişim Departmanı Başkanı Mtvarisa Luchian da hazır bulundu.

        MTO Yönetim Kurulu üyeleri Ece Baysal, Gülce Civelek, Zafer Öznur ve Genel Sekreter Taşkın Baykara'nın da katıldığı görüşmede, bölgedeki yatırım olanakları değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!

