Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Serebrian'dan Marmaris Ticaret Odasına ziyaret

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian, ekonomik ve kültürel işbirliği çalışmaları kapsamında Marmaris Ticaret Odasını (MTO) ziyaret etti.



Moldova Marmaris Fahri Konsolosu Gül Yazıcı ve beraberindeki heyetin de yer aldığı ziyarette, Türkiye ile Moldova arasındaki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.





MTO Meclis Başkanı Zekiye İpci ve Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan'ın ev sahipliği yaptığı görüşmede, Marmaris'in sektörel ve ticari yapısı hakkında heyete bilgi verildi.



İki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine işaret edilen ziyarette, karşılıklı iyi niyet temennileri dile getirildi.



Ziyarette, Moldova'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilisi Snejana Serebrian, Ekonomik İşler Danışmanı Anghelina Ceban, Ulusal Turizm Ofisi Direktörü Ana Şandra ile Pazarlama, İnovasyon ve İletişim Departmanı Başkanı Mtvarisa Luchian da hazır bulundu.



MTO Yönetim Kurulu üyeleri Ece Baysal, Gülce Civelek, Zafer Öznur ve Genel Sekreter Taşkın Baykara'nın da katıldığı görüşmede, bölgedeki yatırım olanakları değerlendirildi.

