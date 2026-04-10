Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 10.04.2026 - 21:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ocak'ta ilçede meydana gelen silahla kasten yaralama olayının ardından çalışma başlattı.

        Saha araştırmaları, teknik analizler ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli yağma" suçlarını işlediği ileri sürülen 8 zanlı tespit edildi.

        - 4 ilde eş zamanlı operasyon

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Nisan'da Muğla merkezli İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli yakalandı, bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 54 fişek ile çok miktarda çek ve senet ele geçirildi.

        - Tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından 10 Nisan'da adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ocak ayındaki asıl olayla ilgili daha önce tutuklanan 2 kişiyle birlikte, dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 7 oldu.

        - Olay

        Tepe Mahallesi Barbaros Caddesi Yat Limanı mevkisinde 28 Ocak'ta bir restoranın önünde meydana gelen olayda, işletme sahibi Ö.Y. (52) silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan şüpheliler E.C. (25) ile Ö.A. (17), emniyet ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu Aydın'da yakalanmış ve sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

