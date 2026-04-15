        Marmaris'e ilk Avusturyalı turist kafilesi geldi

        Marmaris'e ilk Avusturyalı turist kafilesi geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yerel yönetim ve turizm paydaşlarının yürüttüğü tanıtım çalışmaları kapsamında, Avusturya'dan gelen 3 bin 500 kişilik turist grubunun ilk kafilesi ilçeye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 23:39 Güncelleme:
        Marmaris'e ilk Avusturyalı turist kafilesi geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yerel yönetim ve turizm paydaşlarının yürüttüğü tanıtım çalışmaları kapsamında, Avusturya'dan gelen 3 bin 500 kişilik turist grubunun ilk kafilesi ilçeye ulaştı.

        Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği işbirliğiyle yürütülen yurt dışı tanıtım faaliyetleri meyvelerini vermeye devam ediyor.

        "Golden Age" (Altın Çağ) olarak adlandırılan 50 yaş ve üzeri turistlerden oluşan kafile, bahar dönemi programı kapsamında Marmaris'i tercih etti.

        - Program bir ay sürecek

        13 Nisan-13 Mayıs tarihlerinde birer haftalık periyotlarla gerçekleşecek organizasyonla toplam 3 bin 500 Avusturyalı turist ilçede ağırlanacak.

        Misafirler, konaklama süreleri boyunca Marmaris'in yanı sıra Datça, Dalyan ve Pamukkale gibi tarihi ve doğal destinasyonları ziyaret edecek.

        Ayrıca düzenlenen kültürel etkinliklerle bölgenin folklorik değerlerini tanıma imkânı bulacak turistlerin, ilçe merkezindeki harcamalarıyla yerel esnafa da katkı sağlaması hedefleniyor.

        - "Hedef Almanya ve İsviçre pazarı"

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yaptığı açıklamada, yürütülen koordineli çalışmaların karşılığını aldıklarını belirtti.

        Son iki yıldır tanıtım stratejilerine ağırlık verdiklerini vurgulayan Ünlü, "Çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını görmek bizim için son derece değerli. Avusturyalı misafirlerimizi bu yıl da ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu başarılı modeli geliştirerek Avusturya'nın yanı sıra Almanya ve İsviçre pazarlarında da uygulamak için girişimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Turizm sektörü temsilcileri, bu tür organizasyonların sezonu nisan ayına çekerek bölge ekonomisine önemli bir hareketlilik kazandırdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

