Marmaris'e ilk Avusturyalı turist kafilesi geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yerel yönetim ve turizm paydaşlarının yürüttüğü tanıtım çalışmaları kapsamında, Avusturya'dan gelen 3 bin 500 kişilik turist grubunun ilk kafilesi ilçeye ulaştı.



Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği işbirliğiyle yürütülen yurt dışı tanıtım faaliyetleri meyvelerini vermeye devam ediyor.



"Golden Age" (Altın Çağ) olarak adlandırılan 50 yaş ve üzeri turistlerden oluşan kafile, bahar dönemi programı kapsamında Marmaris'i tercih etti.



- Program bir ay sürecek



13 Nisan-13 Mayıs tarihlerinde birer haftalık periyotlarla gerçekleşecek organizasyonla toplam 3 bin 500 Avusturyalı turist ilçede ağırlanacak.



Misafirler, konaklama süreleri boyunca Marmaris'in yanı sıra Datça, Dalyan ve Pamukkale gibi tarihi ve doğal destinasyonları ziyaret edecek.



Ayrıca düzenlenen kültürel etkinliklerle bölgenin folklorik değerlerini tanıma imkânı bulacak turistlerin, ilçe merkezindeki harcamalarıyla yerel esnafa da katkı sağlaması hedefleniyor.



- "Hedef Almanya ve İsviçre pazarı"



Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yaptığı açıklamada, yürütülen koordineli çalışmaların karşılığını aldıklarını belirtti.



Son iki yıldır tanıtım stratejilerine ağırlık verdiklerini vurgulayan Ünlü, "Çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını görmek bizim için son derece değerli. Avusturyalı misafirlerimizi bu yıl da ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu başarılı modeli geliştirerek Avusturya'nın yanı sıra Almanya ve İsviçre pazarlarında da uygulamak için girişimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



Turizm sektörü temsilcileri, bu tür organizasyonların sezonu nisan ayına çekerek bölge ekonomisine önemli bir hareketlilik kazandırdığını kaydetti.

