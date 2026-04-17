Müzisyen Rıza Tamer Şişman Bodrum'da hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan müzisyen Rıza Tamer Şişman (43), fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta dün akşam saatlerinde Şişman, reçeteli ilaçlarını kullandıktan bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evinde yapılan Şişman, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilen Şişman, müdahaleye rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Şişman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

