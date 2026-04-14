Muşlu girişimci devlet desteğiyle "kangal boru üretim tesisi" kurdu
Muş'ta girişimci Mücahit Bozkurt, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle "kangal boru üretim tesisi" kurdu.
Bağlar köyünde Genç Girişimci Projesi kapsamında kurulan tesiste 5 kişiye istihdam sağlanıyor.
Bozkurt, yaptığı açıklamada, tesiste ürettikleri ürünleri il merkezi, Batman, Bitlis ve Bingöl'e pazarladıklarını söyledi.
Daha önce elektrik tesisatçılığı yaptığını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 4 ay önce KOSGEB'e sunduğum projem kabul edildi. Aldığım destekle kangal su ve elektrik boruları üretim tesisi kurmaya karar verdim. Makineleri Konya'dan, ham maddeleri ise Adana'dan getirerek kurduğum tesiste günlük 2 ton boru üretiyoruz. Gün geçtikçe işimizi büyütmeye ve daha çok üretim yapmayı hedefliyorum."
