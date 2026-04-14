Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bulanık'ta "kürsübaşı" etkinliği düzenlendi

        Bulanık'ta "kürsübaşı" etkinliği düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakamlık ve Gençlik Merkezinin organizasyonuyla Elazığ yöresine ait "kürsübaşı" etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2026 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık Gençlik Merkezi salonunda gerçekleştirilen program öncesi katılımcılara çiğköfte ikram edildi.

        Harput yöresine ait türkülerin seslendirildiği etkinlikte, Çaydaçıra oyunu oynandı ve halaylar çekildi.

        Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, geceye katılanlara teşekkür ederek, "Elazığ Belediyemizin katkılarıyla kürsübaşı ve halay ekibimiz geldi. Bize gösterilerini yapacaklar. Onları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu programı, Elazığ'dan Bulanık'a bir gönül köprüsü bağı kurulması, kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi açısında çok kıymetli görüyorum." diye konuştu.

        Kaymakam Koşansu, Cumhuriyet savcısı Fuat Erman Uyarlar ve Asliye Ceza Hakimi Yusuf Kırıkçı, Elazığ'dan gelen misafirlere plaket takdim etti.

        Etkinliğe, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, Emniyet Müdürü Engin Arli, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
