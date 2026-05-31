Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Muş'taki Kızılağaç Kanyonu Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak yeri oldu

        Muş'taki Kızılağaç Kanyonu Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak yeri oldu

        Muş'ta doğal güzellikleriyle öne çıkan Kızılağaç Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 12:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'taki Kızılağaç Kanyonu Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak yeri oldu

        Muş'ta doğal güzellikleriyle öne çıkan Kızılağaç Kanyonu, Kurban Bayramı tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri haline geldi.

        Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki kanyon, dik kayalıkların arasından süzülerek 2 kilometre akan deresi ve doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

        Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve farklı illerden gelenler de kanyon boyunca uzanan patika yollarda doğa yürüyüşü yaptı, suyun içinde yürüyerek serinlemeye çalıştı.

        Ziyaretçilerden Hacer Olcay, AA muhabirine, Isparta ve Diyarbakır'dan gelen misafirlerini Kızılağaç Kanyonu'na getirdiklerini söyledi.

        Kentin gezilecek birçok tarihi ve doğal güzelliği olduğunu belirten Olcay, "Misafirlerimiz buraya hayran kaldı. Bayram tatilini değerlendirmek istedik. Piknik yaptık, halay çektik, semaverde çay içtik, patika yollarda yürüyüş yaptık. Güzel bir gün oldu. Bu doğal güzellikleri korumamız gerekiyor." diye konuştu.

        Bursa'dan gelen Mehmet Sait Toksun, Kurban Bayramı tatilini Muş'ta geçirdiklerini ifade etti.

        Kentin doğasına ve havasına hayran kaldığını dile getiren Toksun, "Kızılağaç Kanyonu'nun güzel olduğunu duyup geldik. Gerçekten de söylendiği gibiydi. Herkese tavsiye ederim, gelip görsünler. Yaz aylarında daha çok rağbet görüyormuş, vatandaşlar daha fazla ilgi gösteriyormuş. Şu an debisi biraz yüksek. Güzel zaman geçirdik." ifadelerini kullandı.

        Murat Akalın ise Kızılağaç Kanyonu'nu ilk kez gördüğünü belirterek, "Bayram tatilinin son gününde arkadaşlarımız ve ailemizle buraya geldik. Çok güzel bir yer. Ailece vakit geçirmek için çok ideal. Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        Bayram tatilinde son gün trafiği!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Fotomodel Hülya vahşice öldürüldü! Ne kesik başı bulundu ne de katili!
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Sıcaklıklar artıyor! Şiddetli rüzgar uyarısı var!
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        İstanbul'da Kanye West rüzgarı
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        Arkadaşlarla tatil neşesi
        PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü
        PSG şampiyonluğu kutlamaları kaosa döndü
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        Telif hakkından vazgeçilen icatlar
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Bu listeye bakmadan Japonya'ya gitmeyin!
        Bu listeye bakmadan Japonya'ya gitmeyin!

        Benzer Haberler

        Hasköy'de kadınlara KADES tanıtıldı
        Hasköy'de kadınlara KADES tanıtıldı
        Tarihi Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkı bu bayram boş kaldı
        Tarihi Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkı bu bayram boş kaldı
        Muş'un doğal güzellikleri bayramda doğaseverleri ağırladı
        Muş'un doğal güzellikleri bayramda doğaseverleri ağırladı
        Gerok topluluğu bayram tatilinde Muş'un doğal güzelliklerini keşfetti
        Gerok topluluğu bayram tatilinde Muş'un doğal güzelliklerini keşfetti
        Çar Çayı'na düşen köpeği, elini ısırmasına rağmen kurtardı
        Çar Çayı'na düşen köpeği, elini ısırmasına rağmen kurtardı
        Muş'ta seyir halindeki araç alev alev yandı
        Muş'ta seyir halindeki araç alev alev yandı