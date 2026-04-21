Öğretmen çift, öğrencileri için dağ köyündeki okulun çehresini değiştirdi

İBRAHİM YALDIZ/ÖMER VARLIK - Muş'un bir dağ köyünde görev yapan öğretmen çift, kendi imkanlarıyla birçok bölümünü yeniledikleri okulda çocukların en iyi eğitimi alabilmesi için çaba gösteriyor.



Çanakkale'de üniversite eğitimi sırasında Seda Akgün ile tanışan ve 2013'te evlenen Bayram Akgün, 2023'te merkeze 45 kilometre uzaklıktaki dağ yamacına kurulu Tüten köyüne atandı.



İki çocuklarıyla köydeki lojmana taşınan çift, ikisi kızları olmak üzere 19 öğrencinin eğitim gördüğü 2 derslikli okulun fiziki koşullarını iyileştirmek için omuz omuza vererek çalışma başlattı.



Muş Alparslan Üniversitesinde okul öncesi öğretmenliği formasyonu alan Seda Akgün de geçen yıl eylül ayında aynı köydeki ana sınıfına ücretli öğretmen olarak görevlendirildi.



Birlikte görev yapmaya başlayan çift, okulun iç ve dış cephe boyasını, su tesisatını yeniledi, öğrencilerin görüşünü alarak sınıfları yeniden düzenledi.



Girişlere sundurma yapan, binanın eksikliklerini gideren öğretmenler, duvarlara eğitici ve motive edici sözler yazarak öğrencilerine ferah bir eğitim ortamı oluşturdu.



Okulun bahçesine sulama sistemi kurarak fidan diken, geleneksel oyun alanları oluşturan öğretmenler, etkinliklerle okulu öğrenciler için eğlenceli hale getirdi.



Sınıf öğretmeni Bayram Akgün, AA muhabirine, ilk görev yeri olan Tüten köyünde severek çalıştığını söyledi.



Birleştirilmiş sınıf öğretmeni olarak göreve başladığını anlatan Akgün, şöyle konuştu:



"İlk dönem servisle okula gelip gidiyordum. Bu nedenle okulumuzla fazla ilgilenemedim çünkü zaman çok kısıtlıydı. Ara tatilde eşimin de önerisiyle okulumuzun lojmanının bakımlarını yaptık ve buraya taşındık. Bizim için çok faydalı oldu çünkü okulumuza ve öğrencilerimize daha çok vakit ayırabiliyoruz. Köylülerle daha yakın temas kurduk. Bunun faydasını çok gürdük. Öğretmen olarak yaşadığımız yerde sosyal hayatla ne kadar bağımız kuvvetli olursa işimiz o kadar kolaylaşıyor."



- "Çocuklara daha güvenli alan oluşturduk"



Eşiyle okulun bakım, tadilat ve onarım işlerine zaman ayırmaya başladıklarını anlatan Akgün, şöyle devam etti:



"Sınıf içinden başlayarak okulumuzun dışına doğru yönlendik. Sınıfımızı boyadık. Yeterince süsleme işleri yoktu. Öğrencilerimizle fidan dikmeye karar verdik. Okulumuzun bir köşesini tel örgüyle çevirerek öğrencilerimizle hatıra ormanı oluşturduk. Binamızın kapılarının giriş kısmına sundurma yaptık. Okul kapısının giriş ve çıkışı kar ve buz olmayacağı için çocuklara daha güvenli bir alan oluşturmuş olduk. Bölgenin toprak yapısından dolayı okul bahçemizde çok fazla taş vardı. Yaptığımız düzenlemelerle okul bahçemiz daha düzenli hale geldi."



Çocukları ve mesleklerini çok sevdiklerini belirten Akgün, "Çocukların yüzünün gülmesi bize büyük bir motivasyon ve enerji veriyor, bizi bu işlere yönlendiren en önemli unsur oluyor. Yaptığımız her bakım ve tadilatın ardından çocukların karşılaştıkları değişiklikler karşısında çok mutlu olduklarını görüyoruz ve bundan mutluluk duyuyoruz. Özverili bir şekilde çalışıyoruz. Köylülerimiz de sağ olsun bizi seviyor ve destekliyor." dedi.



- "Büyük kızım babasının, küçük kızım benim öğrencim"



Seda Akgün de 2023 yılından bu yana köyde yaşadıklarını ifade ederek, "Büyük kızım dördüncü sınıf, babasının öğrencisi, küçük kızım benim öğrencim. Çocuklarımla Muş merkezden daha güzel ve iyi olacağını düşünerek köye geldim. Merkezde sosyal olamıyorduk, eve kapanmıştık. Çocuklarımız burada arkadaşlarıyla oynuyorlar ve güzel zaman geçiriyorlar. Burada 19 çocuğum var. Buraya geldikten sonra işimiz okul oldu. Düzenlemeler yaptık. Çocukların nasıl rahat edebilirler? Nasıl daha aktif olabilirler? Hep bunlarla ilgili çalışmalar yaptık. Gayet de güzel oldu. Onlar da yaptığımız çalışmaları seviyorlar." diye konuştu.



Köyde yaşadıkları için ailelerle de yakın olduklarını dile getiren Akgün, "Onlar bizi, biz de onları seviyoruz." dedi.



Öğrencilerden Elanur Akın da "Öğretmenimizi çok seviyoruz. Bizim için çok emek verdi, çok uğraştı. Geldiği günden bu yana sınıfımızı güzelleştirdi. Biz de onu mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Didar Akgün de "Köye geldik, burada babam öğretmenim oldu. Annem kardeşimin öğretmeni oldu. Yeni yeni arkadaşlıklar edindim. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

