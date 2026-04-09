Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Muş'ta STK temsilcileriyle buluştu:

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Ülke olarak şunu kabul etmemiz lazım. Amerika ve İsrail'in gidişatına engel olmadığımız müddetçe bu coğrafyaya rahat yok. Bunu bilerek, bu tehlikeyi görerek hareket etmek zorundayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Arıkan, beraberindeki Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldız ve parti yöneticileriyle kentteki bir restoranda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

        Yaklaşık bir haftadır Doğu Anadolu Bölgesi turunda olduklarını belirten Arıkan, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli ve Elazığ'ın ardından Muş'a geldiklerini söyledi.

        Ziyaretlerine Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin ile devam edeceklerini anlatan Arıkan, "Burada vatandaşları dinledik, elde ettiğimiz mesajları Ankara'ya ve Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıyacağız. Ankara'da konuşulanlarla sahada gördüklerimiz arasında büyük bir uçurum var." diye konuştu.

        Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin Türkiye açısından ciddi riskler barındırdığını ifade eden Arıkan, şunları kaydetti:

        "İran, Lübnan ve Gazze'de yaşanan olaylarda Türkiye'nin bu süreçte tek başına hareket edemeyeceğini geniş bir mutabakat zemininin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin daha dikkatli ve stratejik bir tutum sergilemesi gerekmektedir. Önce Türkiye'de geniş bir mutabakat zemini oluşturarak ülkemizin daha yaşanabilir olmasını temin edeceğiz. Daha sonra ülkeler olarak Amerika'nın, İsrail'in karşısında bir güç oluşturarak bizim yeniden büyük Türkiye'yi eski günlerine dönecek duruşu ortaya koymamız gerekiyor."

        ABD-İran arasındaki geçici ateşkesle ilgili de konuşan Arıkan, "Mutlu olduk ama dün gece yine olayların istediğimiz gibi gitmediğini, küstah İsrail devletinin Lübnan'ın ateşkes anlaşması dışında tutulduğunu ifade etmesinden sonra yakın tarihteki en büyük saldırılar Lübnan'a gerçekleşti ve yüzlerce insan orada katledildi. Ülke olarak şunu kabul etmemiz lazım. Amerika ve İsrail'in gidişatına engel olmadığımız müddetçe bu coğrafyaya rahat yok. Bunu bilerek, bu tehlikeyi görerek hareket etmek zorundayız. Saadet Partisi olarak temel önceliğimiz ahlak ve maneviyattır."

        Arıkan, daha sonra beraberindeki heyetle İstasyon Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

        Programa, partililer, STK temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
