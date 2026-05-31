        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Nevşehir'de dere yatağına düşerek ağaçta asılı kalan zihinsel engelli kişi kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 21:07 Güncelleme:
        15 Temmuz Mahallesi 152. Sokak'ta babasının park ettiği araçtan inerek koşmaya başlayan S.B, çıkmaz sokağın sonundaki yüksekten dere yatağına düştü.

        Dere yatağındaki ağacın dallarına takılan S.B'yi bulunduğu yerden indiremeyen yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarılan S.B. tedavi için Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

        Bu arada S.B'nin araçtan inerek hızlı adımlarla ilerlemesi ve babasının yakalamak için peşinden gitmesi ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

