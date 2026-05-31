Nevşehir'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Giriş: 31.05.2026 - 19:06
Hayati Erdaş yönetimindeki 50 AFC 226 plakalı kamyon, Mustafapaşa-Ayvalı kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
