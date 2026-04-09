Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de eski eşinin sevgilisini darbeden zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de eski eşinin sevgilisini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 12:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alınan bilgiye göre, eski eşi D.C'nin 2000 Evler Mahallesi'ndeki ikametine giden B.C, eski eşiyle yaşadığı iddia edilen A.B'yle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Binanın dışına çıkan ikilinin tartışmalarının kavgaya dönüşmesi üzerine B.C, A.B'yi darbetti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        A.B, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan zanlı ise ekiplerce Yozgat'ta yakalanarak Nevşehir'e getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

        Öte yandan, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, ikilinin binanın dışına çıkarken A.B'nin kapıyı kapatmak için çabalaması, B.C'nin ise bu kişiyi darbetmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
