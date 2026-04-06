Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir'de kazada eşi ve 2 çocuğu ölen kadın yaşam mücadelesini kaybetti

        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki otomobil ile minibüsün karıştığı kazada eşi ve 2 çocuğu ölen kadın, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 20:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'dan Ramazan Bayramı tatili için memleketleri Nevşehir'e gelirken geçirdikleri trafik kazasında ailesini kaybeden Pelin C, Nevşehir Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        - Olay

        19 Mart'ta, Yasin Ç'nin kullandığı 50 LF 858 plakalı otomobil, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Karapınar yol ayrımında karşı yönden gelen Mehmet Gültekin C. idaresindeki 50 ADN 655 plakalı otomobille çarpışmış, savrulan otomobile Hasan S. yönetimindeki 07 BMR 304 plakalı minibüs çarpmıştı.

        Kazada, sürücü Mehmet Gültekin C. ile beraberindeki oğlu Aras C. yaşamını yitirmiş, eşi Pelin C. ve çocuğu Kayra C. ile diğer araçlardaki 5 kişi yaralanmıştı.

        Kayra C. de hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Donald Trump'tan açıklamalar
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazada anneden de kahreden haber!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu

