        Nevşehir'de midelerinde uyuşturucu kapsülleri bulunan 2 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de midelerinde uyuşturucu kapsülleri bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 10.04.2026 - 12:30 Güncelleme:
        Nevşehir'de midelerinde uyuşturucu kapsülleri bulunan 2 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de midelerinde uyuşturucu kapsülleri bulunan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.

        Kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler S.B. ve O.R'yi yakaladı.

        Hastanedeki röntgen görüntülerinde midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu tespit edilen zanlıların, ikamet ve araçlarındaki aramada ise 101 kapsül halinde 722 gram uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu sevkiyatında yutma yönteminde kullanılan muhtelif materyal, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 20 bin 210 lira ile 1320 avro ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        İş yerinde arkadaşını öldürmüştü! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Yakma resim sanatını huzurevinde kendisine tahsis edilen atölyede sürdürüyo...
        Yakma resim sanatını huzurevinde kendisine tahsis edilen atölyede sürdürüyo...
        Midelerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Midelerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Midelerinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 torbacı tutuklandı
        Midelerinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 torbacı tutuklandı
        "Meksika Kültürel Çeşitlilik" sergisi Nevşehir'de açıldı
        "Meksika Kültürel Çeşitlilik" sergisi Nevşehir'de açıldı
        Nevşehir'de "Meksika Kültürel Çeşitlilik Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Nevşehir'de "Meksika Kültürel Çeşitlilik Fotoğraf Sergisi" açıldı
        Nevşehir'de eski eşinin sevgilisini darbeden zanlı tutuklandı
        Nevşehir'de eski eşinin sevgilisini darbeden zanlı tutuklandı