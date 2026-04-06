        NEVÜ'de geleceğin hemşireleri üniformalarını giyerek mesleğe ilk adımı attı

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle üniforma giydi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 13:46 Güncelleme:
        NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen tören müzik dinletisiyle başladı.

        Bölüm Başkanı Doç. Dr. Aynur Kızılırmak, üniformanın hemşirelik mesleğinde yalnızca bir kıyafet değil, mesleki kimliğin, etik değerlerin ve toplumsal güvenin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

        Kızılırmak, sağlık profesyonellerini yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Üniformalarını giyen öğrenciler ile üniversite yöneticileri sahnede hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Törene, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mutluhan Akın ve Prof. Dr. Bayram Deviren, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, akademik ve idari personel, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İsrail gazetesi yazdı: Savaş sonrası Türkiye'nin etkisi artacak
        İsrail gazetesi yazdı: Savaş sonrası Türkiye'nin etkisi artacak
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        MEB, eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrencilerin tespiti için harekete geçti
        MEB, eğitim izni olmayan yabancı okullardaki Türk öğrencilerin tespiti için harekete geçti
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Mina İpek 2 oldu
        Mina İpek 2 oldu
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Mircea Lucescu yoğun bakıma alındı!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!

        Nevşehir'de silahlı saldırıya çakmakla karşılık verdi
        Nevşehir'de silahlı saldırıya çakmakla karşılık verdi
        Türkiye turnesindeki "Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu, Nevşehir'de sahnel...
        Türkiye turnesindeki "Firavunla Yüz Yüze" tiyatro oyunu, Nevşehir'de sahnel...
        Nevşehir'de motosiklet şaselerini kazıyan şahıslara operasyon: 2 gözaltı
        Nevşehir'de motosiklet şaselerini kazıyan şahıslara operasyon: 2 gözaltı
        Nevşehir'de TIR'la çarpışan otomobildeki çocuk öldü, anne ve baba yaralandı
        Nevşehir'de TIR'la çarpışan otomobildeki çocuk öldü, anne ve baba yaralandı
        Nevşehir'de tırla çarpışan otomobildeki 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        Nevşehir'de tırla çarpışan otomobildeki 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
        Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti