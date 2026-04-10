Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Haberleri

        Niğde Valiliğinden bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama

        Niğde Valiliği, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 23:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde Valiliğinden bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama

        Niğde Valiliği, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama yaptı.


        Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve yerel basında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin yer alan iddialar üzerine ilgili birimlerin inceleme başlattığı belirtildi.

        Olayla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saha çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında hayvanlara işkence yapmak, acımasız ve zalimce muamelede bulunmak fiilleriyle ilgili olarak, iddiaların sübuta ermesi ve sorumluların tespiti halinde gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. İlimiz merkez ve Bor ilçelerinde bulunan Sokak Hayvan Bakımevi ile doğal yaşam alanlarında 5199 sayılı Kanun ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği gereğince, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, hayvan bakımevlerinde barındırılması, sahiplendirilmesi ve sahiplenilmesine yönelik hizmetler başta olmak üzere gerekli tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        İfadesi ortaya çıktı
        İfadesi ortaya çıktı
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatlıses'ten sürpriz
        Tatlıses'ten sürpriz
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Niğde'de bir kişi sokakta ölü bulundu
        Niğde'de bir kişi sokakta ölü bulundu
        Niğde'de 5. katta çıkan yangında 4 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
        Niğde'de 5. katta çıkan yangında 4 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
        Niğde'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Niğde'de apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu
        Filistin'deki idamlara Niğde'den tepki: "Bu zulme karşı sessiz kalmayacağız...
        Filistin'deki idamlara Niğde'den tepki: "Bu zulme karşı sessiz kalmayacağız...
        Niğde'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Niğde'de Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Niğde'de hükümlüler huzurevi sakinlerinin gönüllü kuaförü oldu
        Niğde'de hükümlüler huzurevi sakinlerinin gönüllü kuaförü oldu