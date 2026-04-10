Niğde Valiliğinden bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama

Niğde Valiliği, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama yaptı.





Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve yerel basında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğüne ilişkin yer alan iddialar üzerine ilgili birimlerin inceleme başlattığı belirtildi.



Olayla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saha çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında hayvanlara işkence yapmak, acımasız ve zalimce muamelede bulunmak fiilleriyle ilgili olarak, iddiaların sübuta ermesi ve sorumluların tespiti halinde gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. İlimiz merkez ve Bor ilçelerinde bulunan Sokak Hayvan Bakımevi ile doğal yaşam alanlarında 5199 sayılı Kanun ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği gereğince, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, hayvan bakımevlerinde barındırılması, sahiplendirilmesi ve sahiplenilmesine yönelik hizmetler başta olmak üzere gerekli tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."

