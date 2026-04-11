Niğde'de camide çıkan yangın hasara sebep oldu
Giriş: 11.04.2026 - 12:34 Güncelleme:
Niğde'de camide çıkan yangında hasar meydana geldi.
Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Polis Lojmanları Sokak’ta bulunan Muradiye Camisi'nde yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yerden ısıtma sisteminden çıktığı değerlendirilen yangında, camide hasar oluştu.
