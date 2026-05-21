Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de KÖSİP projeleri için protokol imzalandı

        Niğde'de KÖSİP projeleri için protokol imzalandı

        Niğde İl Özel İdaresi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 2026 Yılı Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) kapsamında hayata geçirilecek projelere ilişkin protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de KÖSİP projeleri için protokol imzalandı

        Niğde İl Özel İdaresi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 2026 Yılı Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) kapsamında hayata geçirilecek projelere ilişkin protokol imzalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol Niğde İl Özel İdaresi adına Vali Nedim Akmeşe ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı adına KOP Başkanı Murat Karakoyunlu tarafından imzalandı.


        Protokolle, kentteki tarımsal sulama altyapısının modernize edilmesi, su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması, üretimde verimliliğinin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla toplam 49 milyon 700 bin lira ödenek tahsis edildi.

        Bu kapsamda uygulanacak projelerle açık kanal ve salma sulama sistemlerinin yerine modern kapalı sistem sulama altyapıları kurularak, su iletim kayıplarını azaltılıp tarım alanlarında daha verimli ve kontrollü sulama imkanı sağlanacak.

        Protokol kapsamında ilçelerde de gerçekleştirilecek sulama tesisi projeleriyle, Ulukışla'da 24,8 ve Çamardı ilçesinde 142,3 hektarlık alanda modern sulama altyapısı oluşturulacak.

        Merkezde uygulanacak Hasaköy II. Kısım Sulama Tesisi ile 294, Çamardı ilçesinde hayata geçirilecek Kavlaktepe sulama tesisi projesi ile 43,6 hektarlık tarım alanında su verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

        KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Niğde İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek projelerin tamamlanmasıyla su kaynaklarının korunmasına, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına, enerji tasarrufuna ve kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Bu göl canlıları taşa çeviriyor!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Udinese'den Nicolo Zaniolo kararı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        4 bin kişilik cruise gemisinde hayatta kalma mücadelesi
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Ot biçme makinesiyle korkunç kaza! Karısının ölümüne neden oldu!
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı
        Haluk Levent hastaneye kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Niğde'de tarımsal üretime güç katacak sulama projeleri için protokol imzala...
        Niğde'de tarımsal üretime güç katacak sulama projeleri için protokol imzala...
        Başkan Özdemir'den ulaşım açıklaması: "Vatandaşımızın mağdur edilmesine izi...
        Başkan Özdemir'den ulaşım açıklaması: "Vatandaşımızın mağdur edilmesine izi...
        Başkan Özdemir'den ilçe ve belde otobüslerinin şehir içi güzergahlarının de...
        Başkan Özdemir'den ilçe ve belde otobüslerinin şehir içi güzergahlarının de...
        Niğde'de polisten narkotikle mücadelede bilgilendirme çalışmaları
        Niğde'de polisten narkotikle mücadelede bilgilendirme çalışmaları
        Niğde'de narkotik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
        Niğde'de narkotik operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
        Niğdeli sporcular 8 madalya ile döndü
        Niğdeli sporcular 8 madalya ile döndü