Niğde'de KÖSİP projeleri için protokol imzalandı

Niğde İl Özel İdaresi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 2026 Yılı Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) kapsamında hayata geçirilecek projelere ilişkin protokol imzalandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol Niğde İl Özel İdaresi adına Vali Nedim Akmeşe ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı adına KOP Başkanı Murat Karakoyunlu tarafından imzalandı.





Protokolle, kentteki tarımsal sulama altyapısının modernize edilmesi, su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması, üretimde verimliliğinin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla toplam 49 milyon 700 bin lira ödenek tahsis edildi.



Bu kapsamda uygulanacak projelerle açık kanal ve salma sulama sistemlerinin yerine modern kapalı sistem sulama altyapıları kurularak, su iletim kayıplarını azaltılıp tarım alanlarında daha verimli ve kontrollü sulama imkanı sağlanacak.



Protokol kapsamında ilçelerde de gerçekleştirilecek sulama tesisi projeleriyle, Ulukışla'da 24,8 ve Çamardı ilçesinde 142,3 hektarlık alanda modern sulama altyapısı oluşturulacak.



Merkezde uygulanacak Hasaköy II. Kısım Sulama Tesisi ile 294, Çamardı ilçesinde hayata geçirilecek Kavlaktepe sulama tesisi projesi ile 43,6 hektarlık tarım alanında su verimliliğinin artırılması hedefleniyor.



KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Niğde İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek projelerin tamamlanmasıyla su kaynaklarının korunmasına, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına, enerji tasarrufuna ve kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunması hedefleniyor.

