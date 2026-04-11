        Niğde'de nevruz kutlamaları başladı

        Niğde'de, Türk dünyasının en önemli bayramlarından, "baharın habercisi" kabul edilen Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Kent merkezindeki Abilay Han Parkı'ndan başlayan kortej yürüyüşü, Emin Erişgil, Paşakapı ve Murat Zeren caddeleri güzergahını takip ederek Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda sona erdi.

        Burada konuşan Vali Nedim Akmeşe, Nevruz Bayramı'nın köklü tarihiyle bugüne uzanan bir gelenek olduğunu söyledi.

        Nevruzun ortak kültürün, kardeşliğin ve paylaşma anlayışının en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Akmeşe, yalnızca mevsimlerin değişimini değil, umutların yeşerdiği, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, barış ve huzurun ön plana çıktığı yeni bir başlangıcın ifadesi olduğunu dile getirdi.

        Programın kortej yürüyüşüyle başladığını aktaran Akmeşe, "Bu kutlamaları Niğde'de kalıcı bir kültürel değer haline getirmeyi hedefliyor, zengin mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Bu kararlılıkla, nevruzun taşıdığı değerleri yaşatmaya devam edeceğiz. Nevruz Bayramı'nın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, bereket, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyor, Nevruz Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kentte birçok kez nevruz kutlamalarının yapıldığını, Valiliğin himayesi, Kazakistan Büyükelçiliği ve bütün kamu kuruluşlarının destekleriyle nevruz kutlamalarının geleneksel hale geleceğini belirtti.

        Yarın Altay köyünde güzel bir şekilde nevruzu kutlayacaklarını ifade eden Özdemir, "Altay köyümüzde gerçekleştirilecek kutlamalar uluslararası anlamda çok ses getirecek ve nevruz denince akla Niğde ve Altay gelecek diyorum." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Kazakistan'dan gelen heyet, Niğde'nin tarihi alanlarını gezdi.

        Kutlamalar Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde Türk musiki konseri, Sarıbel Müzik Topluluğu dinletisi, dans gösterileri ve uluslararası öğrenci performanslarıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Niğde'de camide çıkan yangın hasara sebep oldu
        Niğde'de camide yangın, ekiplerin müdahalesi sürüyor
        Ulukışla'da pastacılık kursiyerleri hünerlerini sergiledi
        Niğde'den milli takıma uzanan yolda genç yetenekler İzmir kampında
        Niğde'de 3. Tiyatro Festivali heyecanı başlıyor
        Polis Haftası Futbol Turnuvası tamamlandı
