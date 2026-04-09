        Ordu'nun "dağ çileği reçeli" ve "çakıldak fındığı" coğrafi işaret aldı

        Ordu'nun yöresel lezzetlerinden "dağ çileği reçeli" ve "çakıldak fındığı" coğrafi işaretle tescil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 16:06 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, meclis salonunda düzenlenen programda, çalışmalarıyla marka şehir olmaya çalıştıklarını belirtti.

        Ordu'yu dünyanın sayılı yaşanabilir kentlerinden biri haline getirmek istediklerini vurgulayan Güler, "19 kadın kooperatifi kurduk. Çok güzel işler yapıyorlar. Göreve geldiğimizde ürün sayımız çok azdı, şimdi 24'e çıkardık. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak ise coğrafi işaretin, o bölgenin ve ilin yerel değeri olduğunu aktardı.

        Vali Muammer Erol ve Güler'in bölgenin değerlerini koruma altına almak için değerli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Durak, şunları kaydetti:

        "Bizim de amacımız bu değerleri korumak ve dünyada marka haline getirmek. Bir diğer yandan da bu ürünleri Avrupa Birliği'nde tescil ettirmek. Şu anda Avrupa Birliği'nde tescilli 46 ürünümüz var. Bu sayı her geçen gün artıyor. Ordu'dan da bir ürünümüzü Avrupa Birliği'nde tescillemek için çalışma başlatmak ve destek olmak istiyoruz."

        Durak, konuşmasının ardından bu yıl coğrafi işaretle tescillenen "dağ çileği reçeli" ve "çakıldak fındığı"nın yanı sıra önceki yıllarda tescillenen "fındık tirmidi kavurması" ve "fırın fasulyesi kavurması"na ait belgeleri Vali Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'e sundu.

        Program, coğrafi işaret tescili alan yöresel lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?

