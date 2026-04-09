Ordu'nun "dağ çileği reçeli" ve "çakıldak fındığı" coğrafi işaret aldı

Ordu'nun yöresel lezzetlerinden "dağ çileği reçeli" ve "çakıldak fındığı" coğrafi işaretle tescil edildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, meclis salonunda düzenlenen programda, çalışmalarıyla marka şehir olmaya çalıştıklarını belirtti.



Ordu'yu dünyanın sayılı yaşanabilir kentlerinden biri haline getirmek istediklerini vurgulayan Güler, "19 kadın kooperatifi kurduk. Çok güzel işler yapıyorlar. Göreve geldiğimizde ürün sayımız çok azdı, şimdi 24'e çıkardık. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak ise coğrafi işaretin, o bölgenin ve ilin yerel değeri olduğunu aktardı.



Vali Muammer Erol ve Güler'in bölgenin değerlerini koruma altına almak için değerli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Durak, şunları kaydetti:



"Bizim de amacımız bu değerleri korumak ve dünyada marka haline getirmek. Bir diğer yandan da bu ürünleri Avrupa Birliği'nde tescil ettirmek. Şu anda Avrupa Birliği'nde tescilli 46 ürünümüz var. Bu sayı her geçen gün artıyor. Ordu'dan da bir ürünümüzü Avrupa Birliği'nde tescillemek için çalışma başlatmak ve destek olmak istiyoruz."



Durak, konuşmasının ardından bu yıl coğrafi işaretle tescillenen "dağ çileği reçeli" ve "çakıldak fındığı"nın yanı sıra önceki yıllarda tescillenen "fındık tirmidi kavurması" ve "fırın fasulyesi kavurması"na ait belgeleri Vali Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'e sundu.



Program, coğrafi işaret tescili alan yöresel lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.

