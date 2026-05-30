Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölen çocukların aileleri, 11 yaşındaki Yeşil'in Osmaniye'deki kabrini ziyaret etti

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölen çocukların aileleri, 11 yaşındaki Yeşil'in Osmaniye'deki kabrini ziyaret etti

        Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da okula düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren çocukların aileleri, aynı saldırıda ölen 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'deki mezarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2026 - 17:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölen çocukların aileleri, 11 yaşındaki Yeşil'in Osmaniye'deki kabrini ziyaret etti

        Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da okula düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren çocukların aileleri, aynı saldırıda ölen 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in Osmaniye'deki mezarını ziyaret etti.

        Yeşil'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan mezarına gelen aileler, baba Abdullah Cevdet Yeşil ve anne Sonay Yeşil'i ziyaret ederek taziyelerini bildirdi. Yeşil'in kabrine çiçek bırakan aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        Baba Abdullah Cevdet Yeşil, gazetecilere, saldırıda ölen diğer çocukların anne babalarının ziyaretinden mutlu olduğunu söyledi. Kurban Bayramı'nın bu yıl kendileri için bayram olmadığını dile getiren Yeşil, "Biz bayram yapmadık. Hiçbir ailemiz yapmadı ama birlik ve beraberlik içinde, çok şükür dayanışma içinde yaşamaya çalışıyoruz." dedi.

        Saldırıda ölen Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör de "Evet bayram diyorlar. Bize bayram değil diyoruz tekrar. 10 çocuğumuz katledildi. Ağır yaralı olanlar var. Ben ağır yaralı durumda olan insanların ailelerine de çok geçmiş olsun diyorum. İnşallah şifa bulurlar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Yani gelecek planları bizim için bitti. Biz şu anda mezar taşına bakıyoruz." diye konuştu.

        Saldırıda ölen Belinay Nur Boyraz'ın babası Murat Boyraz, acılarının taze olduğunu belirterek şunları söyledi:

        "Bayramda bizim elimizi öpmesi, bizi ziyaret etmesi gereken çocuklarımızı, biz mezarları başında ziyaret ettik ve burada kader arkadaşı olduğumuz, kader yoldaşı olduğumuz Abdullah beyi de aynı şekilde ziyaret ettik. Acımızın tarifi yok. Acımızın büyüklüğünü anlatmaya kelimeler kifayetsiz geliyor. Devlet büyüklerimizin bu acılarımıza bir nebze su serpmesini istiyoruz."

        Ziyarete, AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ile Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba da katıldı.

        - Olay

        Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 9 öğrenci yaşamını yitirmiş, 12 kişi yaralanmıştı.

        Olayın ardından okulda eğitime ara verilmiş, eğitimlerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda, okul öncesi öğrenciler için ise Şirinler Anaokulu'nda devam etmesi kararlaştırılmıştı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Alkollü magandanın kurşunu, genç kızı hayattan kopardı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Beşiktaş'ta tek gündem yeni hoca!
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        Norveç'te bulunan kadının kimliği hâlâ çözülemedi
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de toprak kayması: Prefabrik ev devrildi, traktör göçük altında ka...
        Osmaniye'de toprak kayması: Prefabrik ev devrildi, traktör göçük altında ka...
        Bayramda evlatlarının mezarı başında buluştular
        Bayramda evlatlarının mezarı başında buluştular
        Heyelandan ulaşıma kapanan yolu açan iş makinesi uçuruma devrildi: 1 yaralı
        Heyelandan ulaşıma kapanan yolu açan iş makinesi uçuruma devrildi: 1 yaralı
        Osmaniye'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışması başlatıldı
        Osmaniye'de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışması başlatıldı
        Ata tohumları, Kırgızistan ile gençlik köprüsü kuracak
        Ata tohumları, Kırgızistan ile gençlik köprüsü kuracak
        Doğu Akdeniz'de sağanak; caddeleri su bastı (9)
        Doğu Akdeniz'de sağanak; caddeleri su bastı (9)