        Osmaniye Valisi Serdengeçti, selden etkilenen Kadirli ilçesinde incelemelerde bulundu

        Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle Bülbül Deresi'nin taşması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Osmaniye Valisi Serdengeçti, selden etkilenen Kadirli ilçesinde incelemelerde bulundu

        Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle Bülbül Deresi'nin taşması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulundu.


        Vali Serdengeçti, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ve beraberindeki heyetle, selden etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Serdengeçti, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Serdengeçti, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün itibarıyla başlayan şiddetli yağmur nedeniyle kısmi bir sel yaşandığını ve 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

        Bugün de yağmurun ara ara şiddetini artırdığına dikkati çeken Vali Serdengeçti, "Bununla ilgili tüm ekiplerimiz, başta AFAD'ımız, jandarmamız, emniyetimiz, belediyemiz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, karayolları ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla Kadirli'deyiz, takip ediyoruz. Zaman zaman kısmi seller olabiliyor. Bu manada da gerekli tedbirleri arkadaşlarımızla alıyoruz, Allah yardımcımız olsun. Şu an için bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

        Vali Serdengeçti, vatandaşların yanında olduklarını kaydetti.

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanakta Bülbül Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar akıntıya kapılmış, bazıları da sular altında kalmıştı. Selde sürüklenen bir araçtaki Fatih Anbarcıoğlu ve Hüseyin Kul hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

