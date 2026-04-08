Osmaniye'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını belirten Y.B.'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.



Şüphelilerin, terör örgütü bağlantısı olduğu yalanıyla Y.B'den aldıkları altınları kuyumcuda bozdurduğu belirlendi.



Takibi zorlaştırmak için araç değiştirdiği tespit edilen 3 şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.



Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 392 bin lira, 300 dolar, bir çift altın küpe ve 3 cep telefonu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları Y.B'ye teslim edildi.

