        Osmaniye'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Osmaniye'de kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de kendilerini polis olarak tanıtıp bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını belirten Y.B.'nin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelilerin, terör örgütü bağlantısı olduğu yalanıyla Y.B'den aldıkları altınları kuyumcuda bozdurduğu belirlendi.

        Takibi zorlaştırmak için araç değiştirdiği tespit edilen 3 şüpheli, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 392 bin lira, 300 dolar, bir çift altın küpe ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları Y.B'ye teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Tam değişken fon zamanı
        Tam değişken fon zamanı
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        14 yıl önceki halini paylaştı
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!

        Benzer Haberler

        Kadirli'de selin ardından temizlik başladı, esnaf yardım bekliyor
        Kadirli'de selin ardından temizlik başladı, esnaf yardım bekliyor
        Kadirli'de selin bilançosu havadan görüntülendi
        Kadirli'de selin bilançosu havadan görüntülendi
        Kadirli'de sel felaketinde hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belli oldu
        Kadirli'de sel felaketinde hayatını kaybeden 2 kişinin kimliği belli oldu
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı; sele kapı...
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı; sele kapı...
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı; sele kapı...
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı; sele kapı...
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı; sele kapı...
        Osmaniye'de sağanak nedeniyle Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı; sele kapı...