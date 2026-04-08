Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        Rize'de deri sırtlı deniz kaplumbağası görüldü

        Akdeniz'de yaşayan ancak Türkiye çevresinde nadir görülen deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea), Rize'de görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 09:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkçı Caner Sözeri, AA muhabirine, arkadaşıyla Rize sahiline yakın yerde teknede ağ toplarken daha önce görmediği türde kaplumbağa ile karşılaştıklarını söyledi.

        Arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kaplumbağayı görüntülediğini anlatan Sözeri, "Görünce biraz korktuk, videosunu çektik. Uzaktan gördüğümde balina zannettim. Şaşırdık, ilk defa böyle bir şey gördük." dedi.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülgen Aytan da Rize'de balıkçılar tarafından görüntülenen türün, nesli tükenme tehlikesi altındaki deri sırtlı deniz kaplumbağası olduğunu ifade etti.

        Deri sırtlı deniz kaplumbağasının Türkiye'de az sayıda gözlemlendiğini belirten Aytan, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu türler denizdeki ortam koşullarını takip ederek, özellikle sıcaklık ve buna bağlı akıntı koşullarıyla hareket ediyorlar. Besin onlar için çok önemli. Bu tür belli ki İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçiş yaptı, şu anda da Rize'de. Yoğun bir deniz anası gözlemliyoruz kıyısal bölgede. Bu tür de temel olarak deniz anaları üzerinden besleniyor, dolayısıyla şu an iyi bir beslenme koşulu altında."

        Aytan, deri sırtlı deniz kaplumbağasını görenlerin lokasyonu kaydetmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Görüntü alabiliyorlarsa alsınlar çünkü bu bilim insanları için çok kıymetli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        İran'ın 10 maddelik ateşkes planında neler var?
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Ateşkesin ardından altında yükseliş
        Trump: Ortadoğu'nun altın çağı olabilir
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        İsrail Başkonsolosluğu çatışmasında ayrıntılar!
        Tam değişken fon zamanı
        Galatasaray kritik virajda!
        Artık o cihazlar da yenilenip satılabilecek
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Mevlüt öğretmeni 229 km hızla öldürmüştü... Yürek yakan kazaya büyük ceza!
        14 yıl önceki halini paylaştı
        Serdar Ortaç vasiyetini duyurdu
        Zincirsiz köpek saldırısına rekor tazminat!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        20 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
