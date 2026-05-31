Kıbrıs gazisi Mehmet Özbek, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Özbek için memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.



73 yaşında yaşamını yitiren Özbek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Hendek Merkez Büyük Camisi'ne getirildi.



Burada alınan helallik ve kılınan namazın ardından Özbek'in naaşı, İkbaliye Mahallesi aile kabristanlığına defnedildi.



Törene, askeri personel, gaziler, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

